今年９月の陸上世界選手権で男子１１０メートル障害５位入賞の村竹ラシッド（２３＝ＪＡＬ）が、競馬界からの反響ぶりを明かした。日本陸連アスレティックス・アワードが２９日、東京・国立競技場で行われ、村竹は優秀選手賞を受賞した。９月の世界選手権では５位入賞を果たしたが、「去年（パリ五輪）と同じ順位が許せなかった。せめてもう一個順位は上だと思ったので、そこに対しての自分へのいら立ちはある」と、結果には