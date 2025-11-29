11月29日、京都競馬場で行われたG3・京都2歳ステークス（芝2000m）は、伏兵ジャスティンビスタの大外一気が炸裂した。波乱の結果で3連単の払戻しは67万4750円だった。京都2歳S、勝利ジョッキーコメント1着ジャスティンビスタ北村友一騎手「追い切りに乗せていただいた段階で、前回よりも良くなっているなっていうことを感じていましたし、少し器用さに欠ける部分はあるので、もう少し早めに動いていけるような競馬をしたかった