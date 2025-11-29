「競泳・ジャパンオープン」（２９日、東京アクアティクスセンター）男子４００メートル個人メドレーが行われ、世界選手権代表の西川我咲（１９）＝東洋大＝が、昨夏のパリ五輪の銀メダルタイムを上回る４分７秒６７の好記録で優勝した。前半２００メートルから自己最速の１分５８秒８８で突っ込んで首位に立つと、そのまま譲らずにゴール。疲労がたまる冬の強化期間で自己ベストタイム（４分９秒２６）を更新し、「世界選手