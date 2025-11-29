神出鬼没ながら、変装やトリックを駆使して圧倒的な存在感を放つ怪盗キッド。ルックスだけでなく、クールさと遊び心を兼ね備えた演技力が求められます。 All About ニュース編集部は11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『名探偵コナン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名探偵コナンを実写化したら怪盗キッドを演じてほしい芸能人」ランキングを紹介します！※『名探偵コナン』はすでに複