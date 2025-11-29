Photo: はらいさん あらゆる家電をスマホで操作してみよう。スマートフォンやタブレット、または音声操作でエアコンをつけたり、電気を消したりできるスマートホーム。SwitchBot（スイッチボット）は数多くのスマートホーム向けアクセサリを販売していますが、それらを操作、管理するのに必要なハブミニも、セール価格で販売されています。 SwitchBot スマートリモコン ハブミニ(Matt