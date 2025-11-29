◆明治安田J2最終節徳島1―1長崎（29日、徳島・鳴門ポカリスエットスタジアム）ワンプレーへの執念が最後まで途切れなかった。同点の後半追加タイム。徳島FWに1対1の決定機をつくられたが、長崎のGK後藤雅明が体を張ってシュートを止めた。負けたら3位に転落する状況の中、勝ち点1をもぎ取っての昇格。8年前と同じくJ1へ導いた高木琢也監督は「彼らは本当にすごい。最後まで信じることができて良かった」と目を潤ませた。