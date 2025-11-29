今季にJ３初参戦の栃木シティは、J２昇格はもちろん、リーグ制覇も果たした。11月29日に行なわれたJ３最終節で、SC相模原と敵地で対戦。５−０で圧勝して優勝を確定させた。「栃木シティの皆さま、2025明治安田J３リーグ優勝、誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます」Jリーグを通じて、野々村芳和チェアマンが祝福のメッセージ。「関東リーグ在籍時から一貫して指揮を執る今矢直城監督のもと、JFL昇格から一年