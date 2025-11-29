【ワシントン＝淵上隆悠】米国土安全保障省傘下の市民権・移民局（ＵＳＣＩＳ）は２８日、全ての米国への亡命申請の認定を一時的に停止したと発表した。米首都ワシントンで巡回中の州兵２人が銃撃され、容疑者としてアフガニスタン出身の移民が拘束されたことを受けた措置だ。同局のジョセフ・エドロウ局長はＸ（旧ツイッター）で、具体的な停止期間については触れなかった。これに先立ち、トランプ大統領は「全ての第三世界諸