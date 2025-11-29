ロアッソ熊本の大木武監督が退任することになりました。 ロアッソ熊本は、今日（29日）最終節が行われた明治安田J2リーグで18位となり、J3への降格が決まりました。 大木監督は、試合後の記者会見では進退について明言を避けていたが、その後、チームが発表しました。 大木監督は6シーズンにわたってロアッソを率いていました。