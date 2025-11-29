阪神、オリックスで活躍した能見篤史さんとヤクルト、ソフトバンクやＭＬＢで活躍した五十嵐亮太さんの同い年イケメンコンビが２９日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）にそろって出演した。今回は「プロ野球名！迷？コンビ」。プロ野球人生で切っても切れない「腐れ縁」の名コンビが集結し、今だから話せる裏話や隠してきた本音を明かした。「一緒にプレーしたことはないんですけど…。僕が一