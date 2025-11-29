新日本プロレス２９日青森大会の「ワールドタッグリーグ」Ａブロック公式戦で、鷹木信悟（４３）、ドリラ・モロニー（２８）組が高橋裕二郎（４４）、チェーズ・オーエンズ（３５）組から２勝目をあげた。モロニーとの合体式ＭＡＤＥＩＮＪＡＰＡＮ「ＷＡＲＤＲＡＧＯＮＳ」を防がれた鷹木は、裕二郎のフィッシャーマンズバスターからオーエンズのヒザ蹴りを顔面に浴びて反撃を許す。さらにレフェリーと激突させられたモ