阪神、ロッテでプレーした鳥谷敬氏（44）が27日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）にゲストとして初出演。現役時代に「本物のプロ野球選手だな」と感じた先輩を明かした。この日は阪神時代の先輩チームメートである今岡真訪氏（51）とともに登場。そのなかで「勝てないと思った選手」がトークテーマになった時だった。「いっぱいいます」という鳥谷氏は「打つことだったら、たとえ