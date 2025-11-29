11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。ポルノグラフィティは「アゲハ蝶」（日本テレビ系土曜ドラマ「良いこと悪いこと」主題歌）と、「THE REVO」を披露。出演前にコメントを寄せてくれた。Q：「アゲハ蝶」が「良いこと悪いこと」の主題歌としてOAされていますが、放送をご覧になってどのような印象を受けましたか？岡野昭