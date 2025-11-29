札幌を拠点に活動する4人組バンドgoetheが2026年5月30日、特別公演＜goethe Live at LIQUIDROOM＞を東京・LIQUIDROOMにて開催することが発表となった。これは本日11月29日に東京・渋谷CLUB QUATTROにて行われたツアー＜goethe 2nd Live Tour＞ファイナル公演で告知されたもの。LIQUIDROOMは、goetheのワンマンライブとしては最大キャパの会場となり、公演に向けて今後様々な発表が行われるとのことだ。チケットのe＋最速先行は12月