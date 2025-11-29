この記事の画像を見る10月12日（日）よる9時より放送が始まった、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。競馬の世界を舞台にひたすら夢を追い続けた、熱き大人たちの20年にわたる壮大な物語を描いたこの作品は、その設定の斬新さや実際の競走馬、現役騎手の出演が話題を呼び、放送後公式ハッシュタグがXのトレンド1位を獲得するなど多くの注目を集めている。今回はドラマ化を記念して原作者の早見和真さんにインタビューを実施