超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』が、TVアニメ化することを特報映像と共に発表した。◆『カリスマ』動画本発表は、本日千葉・幕張メッセ イベントホールで開催された＜カリスマガンボツアー＞幕張公演にてアナウンスされた。本映像は、ドラマやMVを通してこれまでの『カリスマ』の変遷を味わうことができる。様々なシーンを思い返すとともに、アニメ化への期待が膨らむ内容となっている。今後のアニメ情報に関しては、随