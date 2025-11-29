KEPURAが、大阪で開催された＜Dazzling!!!! vol.3 -MINAMI WHEEL EDITION-＞に出演した。活動再開後初のライブイベント出演となり、ライブでは12月10日に発売するアルバム『Abduct』の収録曲を初披露したとのことだ。さらに、アルバム収録曲「Tonight」を12月3日より先行配信することが決定した。◾️デジタル先行配信「Tonight」2025年12月3日（水）リリース配信：https://lnk.to/kepura_tonight◾️1stメ