goetheが、特別公演『goethe Live at LIQUIDROOM』を2026年5月30日に東京 LIQUIDROOMにて開催する。 （関連：グソクムズ、田中ヤコブ、えんぷてい……最後まで言葉とサウンドに耳を傾けたい、懐かしくも新しい日本語ポップス） 本情報は、本日11月29日に渋谷 CLUB QUATTROにて行われた『goethe 2nd Live Tour』ツアーファイナルで発表されたもの。特別公演は、同バンドのワンマンライブとしては最大キャパの会場となり