MISS MERCYが、16thシングル「Boogie Boogie Lovely Buddy」を11月30日より各音楽配信サービスにてデジタルリリースすることを発表した。◆MISS MERCY 画像本発表は、本日行われたミニワンマンライブ＜MISS MERCY Mini ONEMAN LIVE “THE STARDUST MOON ep.2 ―Mirrorとの絆 地球のハートクリスタルを探せ♡―”＞においてアナウンスされ、本楽曲をMirror（=MISS MERCYのファンの呼称）の前で初披露した。「Boogie Boogie Lov