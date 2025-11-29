この記事をまとめると ■サンデードライバーが事故の加害者や被害者になるケースは多い ■事故に巻き込まれない運転でもっとも大切なのはスピードを出さずに一定の速度を保つこと ■十分な車間距離を保つことも速度を出しすぎないのと同じくらい重要だ 高速道路での長距離移動を楽にするドライビングテクニック 若者の自動車離れが進む昨今ではあるものの、週末ともなれば各地の高速道路では行楽渋滞が発生している。事故が多く