【漫画】本編を読む『世界一幸せな飼い主にしてくれた猫』（ねこゆうこ/KADOKAWA）は、ガンを患った愛猫の最期とその後の出来事について、飼い主夫婦の視点から描いた作品。子猫のときに保護し、それ以来ずっと夫婦と一緒に暮らしてきた愛猫・ちゃーにゃん。15歳になったころ、これまでより食欲がなくなったため口の中を調べてみると謎の出来物を発見。動物病院で検査を受けた結果、それは当初想定されていた口内炎ではなく、悪