【LCC大攻略2025】MCC（ミドル・コスト・キャリア）のメリットとは？ FSCとLCCのイイトコドリだからこその使い勝手の良さを、航空アナリストの鳥海高太朗さんとノマド系テクニカルライター中山智さんに聞いてみました！そして実際に（自腹で）MCCを利用してみたレポートもありますよ。 ■MCCは堅実路線で利便性が◎、直前でも価格の安さと柔軟性がメリットFSC（フルサービスキャリア）なみのサービス、かつLCC（ローコスト