乃木坂46が29日放送の音楽特番『ベストアーティスト2025』（日本テレビ系）に出演し、“ほぼ全員”となる36名で39thシングル「Same numbers」を披露した。【写真】“ほぼ全員”の36名で生出演した乃木坂46この日は、インフルエンザ療養中の4期生・矢久保美緒と、学業のため活動休止中の6期生・小津玲奈を除く全メンバーが出演。26日・27日に行われた3期生・久保史緒里の卒業コンサートで着用していた黒を基調とした衣装でのパ