11月25日～28日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 ミナトＨＤ東Ｓ 26/ 3750 123564.7 11/28 ディスラプタ東Ｓ 26/ 349672045.2 11/25 Ｊプライム東Ｒ 25/12 7542 940024.6 11/28