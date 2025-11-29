ハマスタにボールを追いかける子どもたちの歓声が広がった。「第６回野球であそぼうｉｎ横浜スタジアム」が２９日、横浜スタジアムで行われた。主催は神奈川県高野連。小学生以下が対象で参加費は無料。スピードガンによる球速測定やストラックアウト、ティー打撃、ノックなどを高校球児と一緒に楽しもうというイベントだ。県高野連の榊原秀樹専務理事は開催の狙いについて「底辺拡大。野球人口が減っているということで、まず