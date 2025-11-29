タレントの藤田ニコル（27）が29日、自身のインスタグラムを更新。クリスマスディズニーを満喫したことを明かした。「クリスマスディズニー、たのしかった」と書き始めたニコル。赤いミニーのカチューシャ姿を披露した。クリスマスバージョンのミッキーワッフルの写真と動画も公開。「ワッフルのシロップかけるの全然可愛くならなかった」とつづった。フォロワーからは「かわいい」「赤似合う」「クリスマスディズニーいい