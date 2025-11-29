旅館をチェックアウトする前に、部屋で使った使い捨てコンタクトレンズや、飲み残したペットボトル飲料などをきちんとごみ箱に捨てるよう、温泉宿「鬼怒川パークホテルズ」の公式TikTokアカウントが呼び掛けています。【豆知識】「えっ…知らなかった！」これが、旅館従業員が「使い捨てコンタクトレンズ」に“迷惑”している理由です！公式TikTokアカウントでは、「旅館従業員は使用済みコンタクトに迷惑してるって本当？」