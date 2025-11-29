今季限りで西武を戦力外となった田村伊知郎投手（31）が、韓国プロ野球・斗山に入団すると29日、韓国メディアが報じた。来季から新たに導入される「アジア枠」での入団になるという。アジア枠はこれまでの外国陣選手3人に加え、アジア野球連盟（BFA）加入の国・地域の選手とオーストラリアの選手が対象。田村は立大から16年ドラフト6位で入団。中継ぎとして活躍し、今季まで150試合に登板して4勝2敗2セーブ、防御率3・40。