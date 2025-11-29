東映特撮ファンクラブ（TTFC）で配信されるTTFCオリジナル『仮面ライダーヴラム ルートストマック』に、「仮面ライダーヴラム」の新フォームのゼリーカスタムノアールが登場。主演の庄司浩平（ラーゲ9／仮面ライダーヴラム役）からのコメントも到着し、キービジュアル＆新予告も解禁となった。【動画】仮面ライダーヴラムに新フォームゼリーカスタムノアールに30秒特報が解禁『仮面ライダーガヴ』の“if”を描く、『仮面ラ