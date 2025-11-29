【モデルプレス＝2025/11/29】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が29日、都内で開催された『MGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING』舞台挨拶に出席。大森が、楽曲制作の風景を公開した理由を明かした。【写真】ミセス「大切なお知らせ」配信の姿◆大森元貴、楽曲制作の風景公開に至った理由本イベントは、ミセス史上最大規模のスケールの10周年ライブを映像化したライブフィルム『