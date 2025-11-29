日本テレビ「ベストアーティスト２０２５」が『音楽の旅〜Ｍｕｓｉｃｊｏｕｒｎｅｙ〜』をテーマに２９日、放送され、高橋海人（Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ）が市川團十郎、ＲＩＥＨＡＴＡらとともに第２部のオープニングでパフォーマンスを披露した。『２５回記念特別企画ベストアーティスト２５回記念ＳＰメドレー』では、ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥの「イケナイ太陽」（０７年）に続き、大塚愛が「ＰＥＡＣＨ」（０７年