犬が留守番中に考えていること5選 1.飼い主はいつ帰ってくるのか 犬は人間の持つような正確な時間の概念を持っていませんが、飼い主のルーティンや体内時計、そして周囲の環境の変化（光の具合、外の音など）によって、帰宅時間を予測しようとしています。 特に、毎日ほぼ同じ時間に帰宅する飼い主の場合、「そろそろ帰宅する時間だ」という予測が近づくにつれ、窓やドアの前でソワソワし始めたり、聞き耳を立てて周囲