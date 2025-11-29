最終節を前に、J３降格圏の18位に沈んでいた。シーズンを終えた今、残留を果たした。カターレ富山は11月29日、J２第38節でブラウブリッツ秋田とホームで対戦。53分に古川真人が先制点を挙げ、60分に布施谷翔が追加点を奪取。71分に失点するも、89分に椎名伸志がネットを揺らすと、90＋３分には亀田歩夢がダメ押し弾をマーク。４−１で勝利した。 この結果、富山は勝点を37に伸ばす。17位だったロアッソ熊本はヴァンフォ