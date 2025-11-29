来季J2に降格するJ1湘南ベルマーレは29日、12月9日付で新役員人事を発表した。親会社であるRIZAPグループ専務取締役の塩田徹氏（52）が会長に、現副社長の大多和亮介氏（43）が社長に就任する。真壁潔会長（63）と坂本紘司社長（46）はともに退任し、取締役として役員に残る。大多和氏は横浜Mや女子なでしこリーグの大和シルフィード社長を経て、23年に湘南に入社。執行役員COO、副社長を歴任した。退任する真壁氏は湘南で