timelesz原嘉孝（30）が29日、都内で、初主演となる映画「初恋芸人」（12月19日公開、夏目大一郎監督）先行プレミア試写会舞台あいさつに出席した。同作はUMA（未確認生物）研究家としても活躍する小説家、中沢健氏の同名小説が原作。原演じる、売れないピン芸人佐藤賢治の切ない初恋を描いた物語。初主演作は「ゆうばり国際ファンタスティック思い出映画祭」でヌーヴェル・エトワール賞ベル・アクトル賞を受賞。この日、同作プロ