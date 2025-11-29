岸井ゆきの（33）と宮沢氷魚（31）がダブル主演する映画「佐藤さんと佐藤さん」（天野千尋監督）の公開記念舞台あいさつが29日、東京・TOHOシネマズ新宿で行われた。活発な妻サチ（岸井）とまじめな夫タモツ（宮沢）という1組の夫婦の出会いから別れまでの15年を描いた。今年も残り1カ月。年内にやっておきたいことについて、岸井は「夏からずっと夜の海に行きたかった。だから夜の海に行きたい。波の音を聞いて三日月を見たい」と