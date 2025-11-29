元SUPER★GiRLSで、女優で声優の前島亜美（28）のX（旧ツイッター）が29日、スタッフ名義で更新され、上海で開催予定のイベントの中止を発表した。「イベント中止のお知らせ」と題し、「2025年12月20日（土）14:00、18：30にバンダイナムコ上海文化センタードリーム劇場にて開催を予定しておりました「前島亜美ファンミーティング2025in上海」は、不可抗力の事情により中止となりました」と発表した。そして、チケット払い戻しなど