日体大学長距離競技会兼ニッタイダイ・チャレンジ・ゲームズが２９日、横浜市の日体大横浜健志台キャンパス陸上競技場で行われ、昨年度の箱根駅伝７区２位の順大のエース・吉岡大翔（３年）は男子１万メートルの１４組に出場し、２８分８秒０２と、従来の記録を１４秒以上更新する自己ベストを出した。「１周６８秒（１キロ２分５０秒ペース）のペース走をやって最後上がればいいかなという感覚で、予定通り走れた」とうなずいた