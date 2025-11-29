29日、JR博多駅でスーパーマリオのキャラクターがラッピングされた特急列車の出発式が行われました。29日午前、博多駅でお披露目されたのは、「スーパーマリオトレイン」です。出発式には、マリオとルイージも登場。車体には、おなじみのキャラクターがラッピングされています。「乗ってみたい。（Q．マリオのどこがかっこいい？）帽子の赤の色」「鉄道が好きな息子なので、ゲームも好きなので、（電車が）ラッピングされてとても