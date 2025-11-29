元ラストアイドルの間島和奏（25）が29日までに、X（旧ツイッター）を更新。宅地建物取引士（宅建士）に合格したことを報告した。間島は「密かに勉強していた宅建、合格しました！！！！やったーーー」とつづり、合格証書を手にした姿を公開した。この投稿に「おめでとう！！！」「ステキです！」「すごい！！」「とても努力家ですねぇ」「天才天才天才！！！！！」など祝福のコメントが寄せられている。