北朝鮮による拉致問題の早期解決を願う「国民の集い」が11月29日、静岡市で開かれ、拉致被害者の横田めぐみさんの弟・哲也さんが講演しました。 「拉致問題を考える国民の集い」は、北朝鮮による拉致問題を風化させないため、全国各地で開かれています。 静岡県内で初めての開催となった11月29日は、国や県の職員、中高生など、約200人が集まりました。 1977年、新潟市で、学校からの帰宅途中に拉致された横田めぐみさんの弟・