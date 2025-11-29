ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が29日、福岡県小郡市の小郡市野球場で開催された野球教室「ベースボールキッズ2025」で、2011年に本多雄一内野守備走塁兼作戦コーチ（41）が記録した60盗塁を目指す意欲を示した。「どうしたら足が速くなるんですか」―。この日、ノックをしながら子どもたちと会話すると、何度も質問をぶつけられた。それほど子どもたちは興味津々だった。今季は90試合に出場し、打率2割8分6厘、2本塁打