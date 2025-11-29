ソフトバンクの松本裕樹投手（29）が29日、来季は自己最多だった2023年の53試合の登板試合数の更新も視界に捉えていることを明かした。11年目の今季はチーム2位タイの51試合に登板して5勝2敗、39ホールド、防御率1・07。44ホールドポイントで初のタイトルとなる最優秀中継ぎ賞を受賞したが、来季は文句なしのフル稼働を心に誓っている。「今季は間隔が空いたり、制限があったりした中での登板があったので、そういうのがなく