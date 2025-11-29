日本陸連は29日、今年の活躍が最も顕著だった競技者を表彰する今年の「アスリート・オブ・ザ・イヤー」を発表し、9月の東京で開催された世界選手権女子20キロ競歩で銅メダルの藤井菜々子（エディオン）＝福岡県那珂川市出身＝が初受賞した。藤井は競歩の日本女子勢として五輪、世界選手権を通じて初のメダルを獲得。世界選手権を含めて日本記録も2度更新した。優秀選手賞では同世界選手権の男子35キロ競歩で日本勢1号となる銅