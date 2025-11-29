小学生に森林の大切さや森づくりへの理解を深めてもらうイベントが、静岡県松崎町で開かれました。 11月29日、松崎町で開かれたのは、静岡県が主催する「森づくり県民大作戦」。 牛原山では、地元の林業団体と協力し、「木染め体験」が行われました。 ツバキとヒノキの葉や枝を熱湯で煮て、染める液体をつくり、Tシャツや手ぬぐいなどに色を付けていきました。 〈参加した児童〉 「楽しいと思います。色が変わるのがすごいな