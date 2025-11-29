伊豆長岡温泉の宿泊客に、市場に流通することが珍しい地元産の柿「あまの柿」の収穫を楽しんでもらうイベントが開かれています。 【動画】市場に出回らない地域ブランド「あまの柿」収穫イベント伊豆長岡温泉の宿泊客限定＝静岡・伊豆の国市 このイベントは、伊豆長岡温泉旅館協同組合に加盟する宿の利用客に秋の実りを楽しんでもらおうと、柿の出荷の最盛期に毎年開かれています。 「あまの柿」は、伊豆の国市天野地区で生産さ