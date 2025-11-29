タレントのヒロミ（60）が29日放送の日本テレビ「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」（土曜前10・30）に出演し、自身の結婚式を振り返る場面があった。1993年に歌手・松本伊代と結婚し、ハワイで挙式。翌年に都内のホテルで披露宴を行った。「僕、結婚式挙げるのいいと思ってる派ですから」と話し、挙式・披露宴はきっちり行った方がいいと思っていることを明かした。その理由について「乗り越えなきゃいけないこと