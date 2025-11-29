岸井ゆきの（33）と宮沢氷魚（31）がダブル主演する映画「佐藤さんと佐藤さん」（天野千尋監督）の公開記念舞台あいさつが29日、東京・TOHOシネマズ新宿で行われた。活発な妻サチとまじめな夫タモツという1組の夫婦の出会いから別れまでの15年を描いた。岸井は「夫婦生活を経験していないけど、こんなことで噴火的なけんかをするんだと思った。人と人が一緒に生きるのは大変。私は『タモツ派』で、思ったことを思った時に言えない