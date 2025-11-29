何も買わないで出るの無理これ〜！▶▶最初から読む▶▶ランジェリー・ブルース派遣社員の深津ケイ、34歳。真面目に働いても職場では評価されず、契約満了の日だけが迫る日々。7年付き合っている彼氏は、いまだ結婚の話を切り出さない。「仕事も恋愛も、自分で選んだはずなのに…」自分の立場の脆さと報われない日々に折り合いをつけつつも、やりきれない思いを抱えていました。そんなケイが出会ったのは、あ