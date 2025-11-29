現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が29日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。2026年3月に開催されるWBCへの出場を表明したドジャース・大谷翔平に対し満面の笑みを浮かべた。嬉しいニュースを聞いた落合氏は笑顔で「何ごともなく出場できりゃいいですけどね。（WBC開催は）まだまだ３か月先ですよ。体調をしっかり整えて頑張ってくれりゃいいですね」と